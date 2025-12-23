Прогноз погоди на тиждень в Дніпрі також враховує можливість тимчасових відлиг, особливо у середині тижня.

Метеорологи оприлюднили прогноз погоди на тиждень в Дніпрі, очікуючи різкі коливання температури та локальні опади, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає сайт Метеофор.

Найхолодніше буде у вихідні, коли стовпчик термометра опуститься до −8°C.

Середа, 24 грудня, розпочнеться з морозу до 0°C, вітер північний східний, швидкість поривів до 7 м/с. Опадів майже не очікується. У четвер температура залишиться на нульовій позначці, а напрямок повітряних потоків зміниться на західний із поривами до 6 м/с.

П’ятниця та субота принесуть різке похолодання. Температура впаде до −7°C уночі, потоки повітря посиляться до 12–14 м/с. Опади можливі у вигляді мокрого снігу та дощу, загальна кількість опадів складатиме від 5,3 до 2,8 мм.

28 грудня, також буде холодною, температурні показники до −4°C вдень, а вітер південний західний із поривами до 10 м/с. Опади у рідкому еквіваленті становитимуть 0,8 мм. У понеділок прогноз передбачає невеликий сніг із накопиченням до 1,3 мм, вітер збережеться південного напрямку.

Увесь тиждень температура вдень коливатиметься від −8°C до +2°C, вночі — від −8°C до −1°C. Повітряні потоки місцями посилюватимуться, що може створювати відчуття сильнішого морозу.

Прогноз погоди на тиждень в Дніпрі також враховує можливість тимчасових відлиг, особливо у середині тижня. Мешканцям радять утеплитися, дбати про безпечне пересування містом і враховувати пориви вітру при плануванні прогулянок чи поїздок.

Метеорологи радять стежити за змінами погоди упродовж тижня та заздалегідь планувати активності на відкритому повітрі.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: хто і за що платить найбільше.

Як повідомляла Politeka, Нова система оплати проїзду у Дніпрі: українцям розкрили, як користуватися оновленою функцією.