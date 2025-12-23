Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області покликана зменшити навантаження на найбільш уразливі категорії.

Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області почала надходити в межах зимової програми підтримки, яку впроваджують благодійні організації у співпраці з громадами регіону, інформує Politeka.

Ініціатива спрямована на внутрішньо переміщених осіб і місцевих жителів, які через війну опинилися у складних життєвих обставинах та потребують додаткових ресурсів у холодний сезон.

За інформацією «Карітас Донецьк» у Дніпрі, підтримку надають людям, що проживають у місцях тимчасового розміщення або не мають можливості самостійно підготувати помешкання до опалювального періоду. Окрему увагу приділяють родинам без постійних джерел доходу.

До переліку отримувачів входять громадяни поважного віку, люди з інвалідністю, особи з хронічними захворюваннями, жінки з уразливих груп, сім’ї з малими дітьми та багатодітні домогосподарства.

Програма передбачає кілька напрямів підтримки. Зокрема, передають паливні брикети для обігріву житла, а також надають фінансові гранти, які можна використати для часткового покриття витрат на комунальні послуги.

Проєкт реалізується у Синельниківському та Нікопольському районах. У Слов’янській громаді заплановано розподіл паливних матеріалів, тоді як у селах Зоря та Приміське передбачені грошові виплати для оплати рахунків.

Крім того, паливо отримають жителі Покровського й Марганецької громади. Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області покликана зменшити навантаження на найбільш уразливі категорії населення та забезпечити мінімальні умови для проживання взимку.

Організатори зазначають, що програма діятиме протягом усього холодного періоду, а обсяги підтримки коригуватимуться відповідно до потреб кожної громади.

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право