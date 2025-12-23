Отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області можуть не всі переселенці.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області можуть отримати переселенці, яуі відповідають критеріям вразливості, повідомляє Politeka.net.

Гуманітарні набори роздає благодійна організація "Аваліст".

Оголошено початок реєстрації на отримання продуктових наборів тривалого зберігання для вразливих категорій населення, які проживають у селі Троїцьке Троїцької громади Павлоградського району.

Ініціатива має на меті забезпечення базових харчових потреб населення шляхом надання продуктових наборів тривалого зберігання, що дозволить частково зменшити фінансове навантаження на домогосподарства та підтримати людей у період нестабільної соціально-економічної ситуації.

Отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області можуть не всі переселенці. До пріоритетних категорій отримувачів допомоги належать:

внутрішньо переміщені особи з 2022 року;

люди з інвалідністю;

особи віком 60+ років.

Варто зазначити, що зареєструватися можуть лише повнолітні особи. Підтримка надається у вигляді продуктових наборів тривалого зберігання.

Для участі необхідно подати такі документи:

довідка ВПО з 2022 року з актуальним місцем проживання в с. Троїцьке;

паспорт / ID-картка та витяг про місце реєстрації;

ІПН.

Форма реєстрації для заповнення доступна за посиланням. Заповнення анкети не гарантує отримання допомоги. В разі відповідності критеріям, з вами зв’яжеться спеціаліст для надання подальшої інформації.

Проєкт «Життєво необхідна допомога для вразливих сімей, які постраждали від війни» реалізується ГО Аваліст у співпраці з міжнародною гуманітарною організацією CARE.Ukraine за підтримки Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів.

