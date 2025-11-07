Дефицит продуктов в Днепропетровской области наблюдается на популярных овощах, которые потребляют украинцы, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, с какими товарами возникли проблемы.

На украинском рынке овощей наблюдается заметное изменение ценовой ситуации: тепличные помидоры стремительно дорожают, тогда как стоимость картофеля, напротив, снижается. Такие скачки ценников вызваны дефицитом продуктов в Днепропетровской области.

Производители тепличных овощей отмечают, что из-за сезонного сокращения урожая и повышения затрат на энергоносители они вынуждены постепенно увеличивать стоимость продукции. За последние три недели цены на тепличные помидоры выросли в среднем на 22% по сравнению с октябрем. Это повышение, по словам аналитиков, может продолжиться, если спрос будет стабильным, ведь объем продукции из украинских тепличных комбинатов сейчас существенно сократился.

В то же время ситуация на рынке картофеля выглядит совсем по-иному. Средняя стоимость этого овоща в крупных торговых сетях составляет около пятнадцати гривен десяти копеек за килограмм, что более чем на одну гривну меньше, чем в сентябре. Снижение цен объясняется активными поставками нового урожая и высокой конкуренцией между крупными производителями.

Исполнительный директор Ассоциации производителей картофеля Ольга Самойличенко пояснила, что нынешнее снижение стоимости является временным явлением. По ее словам, пока на территории страны сохраняются относительно теплые погодные условия, цены будут оставаться на текущем уровне. Однако с наступлением холодов ситуация может измениться.

Как отмечает эксперт, с началом морозов мелкие фермеры и владельцы приусадебных хозяйств, не имеющие надлежащих условий длительного хранения продукции, будут вынуждены сократить объемы поставок на рынок. Часть урожая может быть потеряна из-за переохлаждения или порчи, что, естественно, приведет к уменьшению предложения и созданию локального дефицита картофеля.

Источник: Аgronews.

Последние новости Украины:

