Гуманитарная помощь для ВПЛ в Кривом Роге продолжает оказываться стабильно, а поддержка охватывает все большее количество семей, нуждающихся в помощи.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Кривом Роге предоставляется волонтерами центра «Свободные вместе», благодаря чему переселенцы могут получить бесплатные наборы с продуктами первой необходимости, сообщает Politeka.

Как отмечается в сообщении организации в Телеграмм-канале, поддержка предназначена для тех, кто еще не получал ее от центра или обращался за ней не позднее августа 2025 года. Такой порядок обеспечивает справедливое распределение ресурсов и позволяет помочь находящимся в наиболее сложных обстоятельствах.

Ежедневно гуманитарный центр принимает не более 150 семей. Ограничение количества заявителей помогает избежать чрезмерного скопления людей, привести в порядок процесс выдачи и создать комфортные условия для всех посетителей.

Получить наборы может исключительно лицо, лично подавшее заявку. Передача права другим без присутствия заявителя не разрешается. Такое требование направлено на предотвращение злоупотреблений и обеспечение прозрачности при выдаче.

В состав пакетов входят основные пищевые товары, позволяющие переселенцам и пожилым людям обеспечить себя продуктами на время. Волонтеры отмечают, что запасов достаточно для всех, поэтому просят не создавать ажиотаж и соблюдать порядок при получении помощи.

Пункт приема граждан работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00. В эти часы также работает горячая линия, где можно получить разъяснение либо записаться на прием. Выходные дни – суббота и воскресенье.

На прошлой неделе команда центра по партнерству с международной организацией Global Empowerment Mission обеспечила 190 семей 221 продуктовым набором. Волонтеры отмечают, что гуманитарная помощь для ВПЛ в Кривом Роге продолжает оказываться стабильно, а поддержка охватывает все большее количество семей, нуждающихся в помощи.

