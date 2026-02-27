Подорожчання продуктів у Дніпрі торкнулося не лише молочних та рибних виробів, а й консервованих товарів.

Подорожчання продуктів у Дніпрі відчули мешканці міста вже на початку 2026 року, повідомляє Politeka.

Найбільші зміни спостерігаються у категоріях молочних виробів, риби та консервів.

Твердий сир «Звени Гора» голандський 45% коштує в середньому 602,15 грн за кілограм. У магазинах ціна коливається від 566,80 грн у Metro до 637,50 грн у Megamarket. За останній місяць середня вартість продукту зросла на 38,85 грн, що вплинуло на загальні витрати домогосподарств.

Слабосолоний оселедець нині коштує в середньому 241,50 грн за кілограм. У різних мережах його продають від 179 грн (Novus) до 325 грн (Megamarket). За січень поточного року середня ціна підвищилася на 22,75 грн, особливо в періоди високого попиту.

Кукурудза «Верес» у банках по 340 г зараз продається в середньому за 59,92 грн. В магазинах ціни варіюють від 54,50 грн до 68,40 грн, а приріст за місяць склав 3,50 грн. Цей продукт залишився найстабільнішим серед основних груп.

Фахівці зазначають, що подорожчання продуктів у Дніпрі відображає загальну тенденцію росту споживчих цін на базові товари, а коливання в різних мережах пояснюється попитом, постачанням та акціями продавців.

Мешканцям радять порівнювати ціни в супермаркетах та планувати покупки заздалегідь, щоб зменшити витрати та оптимізувати домашній бюджет.

Подорожчання продуктів у Дніпрі торкнулося не лише молочних та рибних виробів, а й консервованих товарів, що впливає на загальну вартість споживчого кошика.

Експерти радять дніпрянам планувати покупки та звертати увагу на акційні пропозиції, щоб мінімізувати вплив підвищення цін на сімейний бюджет.

