Очікується, що індексація пенсій з 1 березня у Дніпропетровській області суттєво поліпшить фінансовий стан громадян.

З 1 березня 2026 року в Дніпропетровській області стартує індексація пенсій з 1 березня у Дніпропетровській області, повідомляє Politeka.

Підвищення торкнеться всіх отримувачів виплат через Пенсійний фонд і складе 12,1%.

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін повідомив це під час Години запитань до Уряду у Верховній Раді. За його словами, індексація перевищує минулу інфляцію на 4%, що забезпечить стабільність доходів для літніх громадян.

Стабільність Пенсійного фонду стала ключовим фактором для проведення змін. Уперше за кілька років річний бюджет фонду затверджено без дефіциту й становить понад 1,2 трильйона гривень. Це дозволяє гарантувати виплати більш ніж 10 мільйонам пенсіонерів.

Наразі середня пенсія по країні близько 6 500 гривень, але понад 4,3 мільйона людей отримують менше 6 тисяч. Тому підвищення виплат є частиною комплексних реформ, спрямованих на покращення добробуту літніх осіб.

Міністр підкреслив, що Пенсійний фонд працює над новою моделлю системи, яка забезпечить довгострокову справедливість та надійність виплат у майбутньому.

Фахівці радять пенсіонерам перевіряти нарахування, планувати сімейний бюджет та своєчасно отримувати кошти, щоб уникнути непорозумінь.

Пенсіонери зможуть розраховувати на більш впевнене планування власних витрат у найближчі місяці. Це підвищення дозволить літнім людям покривати основні потреби та зменшити фінансовий тиск.

