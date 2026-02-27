Гуманітарна допомога для ВПО у Дніпрі видається щомісяця згідно з затвердженим графіком.

У Дніпрі у 2026 році переселенці можуть отримати гуманітарну допомогу для ВПО, повідомляє Politeka.net.

Програма охоплює тих, хто проживає у тимчасових центрах, шелтерах міста або залишив свої домівки через бойові дії.

Організацією процесу займається департамент соціальної політики міської ради. Підтримка передбачена для осіб поважного віку, людей з інвалідністю, матерів з дітьми, опікунів неповнолітніх та підлітків від трьох до вісімнадцяти років. Нові переселенці, які щойно оформили довідку та мешкають у місцях компактного розміщення, також можуть отримати одноразовий набір незалежно від соціального статусу.

Обов’язковою умовою є реєстрація у громаді після 24 лютого 2022 року за фактичним місцем проживання. До набору входять продукти тривалого зберігання: консерви, крупи, макаронні вироби, готові страви, чай, кава та солодощі.

Для отримання пакета переселенцям потрібно звернутися до управління соціального захисту за адресою проживання. Необхідно надати паспорт, довідку ВПО, документи на дітей та, за потреби, підтвердження інвалідності.

У профільних службах наголошують, що гуманітарна допомога для ВПО у Дніпрі видається щомісяця згідно з затвердженим графіком. Фахівці формують списки, інформують про дату отримання та консультують щодо порядку отримання.

Мешканцям радять готувати документи заздалегідь та уточнювати деталі, щоб уникнути черг і затримок. Водночас у міській раді попереджають, що обсяги ресурсів і порядок видачі можуть змінюватися залежно від фінансування та кількості заявок.

Переселенцям рекомендують слідкувати за офіційними повідомленнями, щоб своєчасно отримувати актуальну інформацію та користуватися всією доступною підтримкою.

Гуманітарна допомога для ВПО у Дніпрі забезпечує мешканців необхідними продуктами та ресурсами для безпечного проживання у місті.

