Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області має системний характер і охоплює кілька напрямків між містами.

Із лютого відбулося подорожчання проїзду в Дніпропетровській області, повідомляє Politeka.

Зміни торкнулися маршруту з Кам’янського до Дніпра (АС «Новий центр»), який обслуговує підприємство «Автопромінь». Вартість квитка зросла з 60 до 80 гривень.

У компанії пояснюють підвищення витратами на пальне, запчастини та матеріали для технічного обслуговування автобусів. Додатково серед причин називають кадровий дефіцит і загальне зростання експлуатаційних витрат.

Раніше, з 12 лютого, зміни вже відбулися на маршруті №100, що з’єднує залізничний вокзал Кам’янського з центральним автовокзалом Дніпра. Там тариф підвищили до 70 гривень.

Таким чином, подорожчання проїзду в Дніпропетровській області має системний характер і охоплює кілька напрямків між містами. Перевізники відзначають, що коригування необхідне для стабільного функціонування транспорту та збереження регулярних рейсів.

Оновлений графік із Кам’янського у будні передбачає відправлення автобусів о 06:00, 06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00 та 16:00. У вихідні рейси здійснюються о 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 11:00, 14:00 та 16:00.

Із Дніпра від АС «Новий центр» автобуси курсують у будні о 08:00, 09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 та 19:00, а у вихідні — о 09:00, 12:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00 та 19:00.

Представники перевізника зазначають, що економічні фактори змусили переглянути розцінки, аби забезпечити безперебійне сполучення між Кам’янським і Дніпром у сучасних умовах.

Пасажирам радять враховувати оновлені тарифи при плануванні поїздок та фінансових витрат на квитки.

