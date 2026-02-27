Енергетики попередили про додаткові графіки відключення світла в Дніпропетровській області на ці вихідні – 28 лютого та 1 березня 2026 року.

У звʼязку з плановими роботами в електромережах у Дніпропетровській області 28 лютого та 1 березня діятимуть спеціальні графіки відключення світла, пише Politeka.

За даними ДТЕК, у суботу, 28 лютого 2026 року, додаткові графіки відключення електроенергії в Дніпропетровській області з 9:00 до 17:00 будуть застосовувати зокрема в таких населених пунктах Новоолександрівської громади:

Старі Кодаки (вул. Хмельницького, Гетьманська, Звивиста, Каштанова, Кодацька, Світла, Маяковського, Простоквашино, Рибальська, Хуторська, Чкалова, Шкільна, пров. Калиновий, Лісний, Лоцманський);

Дослідне (Вишнева, Соколова, Наукова, пров. Дослідний);

частково Волоське, Ракшівка, Камʼянка, Дніпрове.

У селищі Аули Криничанської громади в суботу знеструмлення відбуватимуться з 9 до 17 години – для деяких будинків по вулицях Квітуча, Меморіальна, Щаслива; з з 8 до 18 – Героїв Крут, Київська, Перемоги; з 12 до 18 – Робітнича, Джерельна, повідомляє Politeka.

У неділю, 1 березня 2026 року, додаткові графіки відключення світла також діятимуть у межах Гpeчaнoпoдівської сільської територіальної громади в Дніпропетровській області. З 8:00 до 18:00 без електроенергії там залишаться мешканці сіл Кряжове, Миролюбівка та Свистунове.

Крім того, 1 березня планове знеструмлення з 9 до 18 години відбудеться в місті Камʼянське для будинків за такими адресами: б-р Визволителів , 7; просп. Наддніпрянський, 6; просп. Нескорених, 1, 11, 3, 5, 6 ,7; шосе Єлізаветівське, 4, 8.

