Синоптики розповіли місцевим жителям прогноз погоди в Дніпропетровській області на березень.

Прогноз погоди в Дніпропетровській області на березень показує поступове відступання холодів, проте нічні морози ще довго не залишатимуть місто, повідомляє Politeka.

Денні температури будуть зростати поступово, а справжнє тепло очікується лише наприкінці місяця.

Перша половина місяця

Початок березня тримає денні значення близько +3…+5°, нічні опускаються до -3°. Погода буде переважно хмарною, можливі короткі дощі. Весняне тепло поки відчувається обмежено, тому одягатися варто тепло й продумано.

Ближче до середини місяця денні показники підвищуються до +6…+8°, а морози вночі ще зберігаються. Опадів стає менше, однак хмарність усе ще переважає над сонячними промінцями.

Друга половина місяця

Температура вдень піднімається до +8…+9°, а подекуди може досягати +10°. Нічні морози відступають, показники здебільшого залишаються вище нуля. Сонячних днів стає більше, що створює відчуття комфортної ранньовесняної погоди.

Наприкінці березня повітря прогрівається до +10…+13°, що вже нагадує квітневі дні. Опадів майже не прогнозується, різких стрибків температур не очікується, тому останні дні місяця будуть сухими та комфортними для прогулянок.

Загалом, прогноз погоди в Дніпропетровській області на березень свідчить про м’який і поступовий перехід від зимових холодів до справжньої весни. Місцеві синоптики радять планувати активний відпочинок у денні години, коли повітря найбільш тепле та сприятливе для прогулянок.

Тож березень стане чудовим часом для прогулянок та першого весняного відпочинку на свіжому повітрі.

