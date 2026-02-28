Новий графік руху транспорту в Дніпрі створить певні незручності для місцевих жителів, тож розповідаємо, кого це стосуватиметься.

Новий графік руху транспорту в Дніпрі запровадять із 1 березня у зв’язку з масштабними ремонтними роботами на одному з ключових перехресть міста, повідомляє Politeka.

Йдеться про оновлення трамвайної лінії та проїзної частини на перетині проспекту Богдана Хмельницького та вулиці Чорних Запорожців.

Новий графік руху транспорту в Дніпрі передбачає перекриття зазначеного перехрестя орієнтовно на пів року. Відповідний проєкт рішення вже оприлюднено на офіційному сайті міської ради.

Роботи планують виконувати поетапно. Зокрема, передбачено перекриття проїзної та тротуарної частин у напрямку житлового масиву Мирний, а також благоустрій вулиці Інженерної.

У період проведення ремонту курсування електротранспорту зазнає суттєвих змін. Трамвайний маршрут №16 буде тимчасово призупинено. Маршрут №12, який курсує від площі Старомостової до вулиці Ігоря Сікорського, скоротять.

Також зміниться схема руху тролейбусів №8, що сполучає проспект Лесі Українки з вулицею Дениса Котенка, та №9, який курсує від площі Соборної до тієї ж вулиці. Їхні маршрути також скоротять на час проведення робіт.

За попередньою інформацією, обмеження діятимуть до 31 серпня 2026 року. Міська влада закликає мешканців заздалегідь планувати свої поїздки з урахуванням нових умов та стежити за оновленнями щодо змін у курсуванні громадського транспорту.

Окрім нового графіка руху транспорту в Дніпрі, в облцентрі заплановані й короткострокові обмеження. Раніше повідомлялося, що тимчасово перекриють проїзд по вулиці Канатній.

Йдеться про ділянку між будинками №24 та №26. Обмеження діятимуть з 3 по 5 березня щодня з 9:00 до 16:00. Причиною є видалення аварійних дерев.

