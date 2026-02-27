Сскладено детальні графіки вимкнень 28 лютого, щоб жителі у Дніпропетровській області могли завчасно підготуватися до тимчасових перебоїв з електропостачанням.

В суботу вводяться додаткові графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 28 лютого, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили в кількох громадах регіону з посиланням на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

Місцеві громади попереджають, що планові роботи будуть масштабними, тому енергетики заздалегідь склали детальні графіки вимкнень 28 лютого, щоб жителі могли завчасно підготуватися до тимчасових перебоїв з електропостачанням.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, «ДТЕК Дніпровські електромережі» буде проводити профілактичні роботи в межах Новоолександрівської територіальної громади. У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії з 9 до 17 години в таких населених пунктах:

с. Дніпрове вулиці:

Берегова — 11, 17, 19, 23;

Центральна — 1, 1/А, 2, 2/А, 3, 4, 6–12, 14–19, 21–23, 25, 27–34, 36–38, 40–42, 45, 46, 48, 52–60, 60/з/д0060, 62, 63, 65, 67–69, 71, 73, 74, 78, 82, 82/А, 83, 83/А, 86А, 87, 88, 89/А, 90, 92, 94–99, 100–103, 101/А, 105, 106, 108, 110–112, 111/А, 111-Б, 114, 118, 118/А, 120/А, ЗД/0035, ЗД/0129;

с-т Дніпрове — 106, 160;

с-т Садове Товариство — 82, 104;

с-т Сонячний-1 — 3, 35, 36

с. Старі Кодаки вулиці:

Богдана Хмельницького — 20;

Гетьманська — 26, 28, 31–39, 41, 43, 45, 47–49, 51–53, 54/ЗД, 58, 61, 63–65, 70, 71/А, 72–75/2, 100, 100-А, 103, Б/Н, ЗД/56;

Ізвіліста — 3, 4, 61;

Каштанова — 4, 75, 79; вул. Кодацька — 28–112, 120;

Маяковського — 1, 3, 3/А, 5, 7, 13;

Простоквашино — 2, 4, 6, 11, 13, 31;

Рибальська — 1–34, 37;

Світла — 1, 4, 7, 9, 10, 12, 18–21, 23, 25, 27, діл.6;

Хуторська — 1, 1/А, 3–7, 9, 9/А, 10–12, 17А, 4а, б/н/9;

Чкалова — 1, 2/А, 3, 3/А, 4, 5, 7, 8, 12;

Шкільна — 29, 31, 33, 35, 37–47, 49, 51–59, 61–63, 65, 66, 66/А, 68, 73, 74, 77, 78, 81/Б, 94, 96, 100, 102, з.д.67, ЗД/0078;

пров. Калиновий — 6/Г, 63, 73, 77, 86;

пров. Лісний — 1–4;

пров. Лоцманський — 6А, 10, 10/А

В межах Криничанська територіальна громада також довго не буде електрики. Світло вимкнуть за наступними адресами та часовими проміжками:

08:00–18:00, с-ще Аули:

вул. Героїв Крут — 32;

вул. Київська — 49;

вул. Перемоги — 2, 2/А, 2/В, 4, 4/А, 4/Б, 5, 5/А, 6, 6/А, 7, 8/А, 9, 10–21, 21/А, 23/А, 25, 27, 29/А

09:00–17:00, с-ще Аули:

вул. Квітуча — 56, 58, 58/А, 62, 64, 64/А, 66, 68, 70, 73–75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93;

вул. Меморіальна — 1, 20, 22;

вул. Щаслива — 11, 13–21, 23, 23/А, 24–39, 42–47 (з урах. дробів)

12:00–18:00, с-ще Аули:

вул. Робітнича — 1–12, 14–24, 24/Б, 26, 28;

вул. Джерельна — 199, 201, 203, 205, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 230, 232, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії в Viber та Telegram.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: жителів попередили про зростання цін.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області: на що різко виросли цінники в лютому 2026 року.

Як повідомляла Politeka, Субсидії для пенсіонерів в Дніпропетровській області: українцям доступна допомога, як її отримати.