У Дніпропетровській області наближається завершення опалювального сезону 2026, повідомляє Politeka.

Відключення тепла регламентується пунктом 8 Правил надання послуг із теплопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №830 від 21 серпня 2019 року.

Документ не містить конкретних дат, тому тепло припиняють, якщо середньодобова температура стабільно перевищує +8°C протягом трьох днів поспіль. Це дозволяє котельням і тепломережам поступово перейти у літній режим без різких коливань у квартирах і соціальних закладах.

У районах із альтернативним опаленням батареї можуть відключати трохи раніше, щоб заощадити енергоресурси. Коли температура підніметься стабільно, тепломережі зменшують подачу у будинки, школи та лікарні.

Фахівці радять мешканцям:

перевіряти стан батарей і вентиляційних решіток;

контролювати температуру всередині квартир;

планувати провітрювання і підтримувати комфортну вологість;

стежити за показниками лічильників і передавати їх у тепломережу.

Також варто згадати про те, що минулого року завершення опалювального сезону в цьому регіоні відбулося 28 березня, проте у деяких містах тепло подавали ще кілька днів через нестійку погоду. Завершення опалювального сезону 2026 Дніпропетровській області дозволяє мешканцям поступово адаптуватися до теплішої погоди, економно використовувати ресурси та планувати витрати на обігрів у новому сезоні.

Мешканцям радять заздалегідь перевірити обладнання та підготувати оселі до відключення тепла, щоб зберегти комфорт і уникнути зайвих витрат.

