Дефіцит продуктів у Кривому Розі став особливо помітним через значне скорочення врожаю зернових і олійних культур, яке спричинили тривала посуха та руйнівні наслідки війни, повідомляє Politeka.

Зменшення обсягів сировини безпосередньо впливає на ціни хліба, рослинної олії та інших товарів першої необхідності, що викликає занепокоєння серед експертів аграрного сектору.

Світлана Литвин, керівниця аналітичного напряму Української зернової асоціації, прогнозує, що врожай зернових у 2025 році може зрости лише на 3%, до 57,7 мільйона тонн, тоді як виробництво олійних культур, навпаки, зменшиться приблизно на 6%, до 19,9 мільйона тонн. Такий дисбаланс створює серйозні виклики для внутрішнього ринку, адже скорочення олійних культур напряму позначається на виробництві рослинної олії, кормів та інших важливих продуктів харчування.

Офіційні дані уряду підтверджують негативну тенденцію: врожайність зернових і олійних культур знизилася приблизно на 5%. Вже спостерігається економічний ефект: Національний банк України зменшив очікуване зростання ВВП із 3,1% до 2,1%, що свідчить про системний вплив аграрного сектора на стабільність державної економіки.

Аналітики підкреслюють, що головними чинниками дефіциту продуктів у Кривому Розі є екстремальні погодні умови, насамперед тривала посуха, яка знизила врожайність, а також руйнівні наслідки війни, що вплинули на логістику, інфраструктуру та обробіток земель. У комплексі ці фактори підвищують собівартість виробництва і спричиняють зростання роздрібних цін.

Через це країна може зіткнутися не лише з короткостроковим дефіцитом, а й із збільшенням залежності від імпорту, що робить внутрішній ринок більш чутливим до коливань світових цін і ставить під загрозу стабільність вартості продуктів харчування для населення.

