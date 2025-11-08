Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области становится не только средством поддержки уязвимых слоев, но и символом единства и взаимоподдержки в сложные времена.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области реализуется через деятельность местного социального ресторана, где бесплатно выдают горячие обеды пожилым людям и переселенцам, сообщает Politeka.

Как отмечают организаторы инициативы, проект создан для поддержки лиц, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах. Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре предоставляются в формате полноценного дневного питания, что позволяет обеспечить базовые потребности и уменьшить финансовую нагрузку на людей, оказавшихся в беде.

Особое внимание организаторы уделяют старшему поколению, которое больше всего страдает последствиями войны и экономической нестабильности. Для многих посетителей даже одна порция горячего блюда имеет большое значение – это не только поддержка в материальном смысле, но и чувство заботы и человечности.

Социальный ресторан также принимает внутренне перемещенных лиц, которые из-за боевых действий были вынуждены покинуть свои дома. Чтобы получить бесплатные обеды, необходимо пройти краткую регистрацию через чат-бот в Telegram. После подтверждения личности люди имеют возможность ежедневно приходить в заведение и получать горячие блюда без дополнительных требований.

Социальный ресторан «Перемога» работает ежедневно с 11.00 до 16.00 без выходных по адресу: город Днепр, улица Владимира Вернадского, дом 1–3. Меню состоит из полноценных, сбалансированных блюд, приготовленных из качественных ингредиентов, что позволяет людям почувствовать домашний уют и поддержку общества.

Деятельность учреждения частично финансируется за счет благотворительных взносов. Все желающие могут приобщиться к хорошему делу, воспользовавшись онлайн-платформой проекта. Нажав кнопку «угостить», каждый имеет возможность внести свой вклад в обеспечение стабильной работы социальной кухни.

