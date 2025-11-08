Такие ограничения движения в Черновцах введены для безопасного выполнения ремонтных работ и повышения качества дорожной инфраструктуры.

Ограничения движения в Черновцах продлятся до конца года, сообщает Politeka.

В городе временно меняется организация транспорта из-за проведения капитальных и монтажных работ, сообщили в Черновицком городском совете.

Водителей просят заранее учесть эти изменения при планировании маршрутов, ведь часть участков будет оставаться недоступной до декабря.

В частности, частичное перекрытие введено на улице Юрия Фучика, на перекрестках из Леси Кобылицы и Тараса Шевченко. Здесь идет капитальный ремонт дорожного покрытия, и работы запланированы до 1 декабря включительно. Поэтому движение транспорта осуществляется лишь частично, с соблюдением временных знаков.

Кроме того, на улице Романа Шухевича, 26 ограничен проезд через строительно-монтажные мероприятия, связанные с прокладкой новых газовых сетей. Эти работы планируется завершить до 20 ноября. Еще один участок, где действуют ограничения, расположен на улице Ореховской – напротив домов №48-А, 48-Ж, 48-И, 48-К. Там также ведется строительство газовых сетей, поэтому проезд частично перекрыт до 27 ноября.

Городские власти подчеркивают, что все вышеупомянутые зоны оборудованы соответствующими предупредительными табличками. Водителей призывают быть максимально внимательными, соблюдать правила дорожного движения и обращать внимание на временную разметку.

Такие ограничения движения в Черновцах введены для безопасного выполнения ремонтных работ и повышения качества дорожной инфраструктуры.

Кроме того, частичные сложности с проездом будут на ул. Товмоченской. От дома 12-А по улице Д. Сичинского до третьего Стрийского переулка планируют проводить капитальный ремонт улично-дорожной сети.

