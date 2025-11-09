Согласно графику отключения света в Кировоградской области на неделю с 10 по 16 ноября, все работы плановые и необходимы для обеспечения стабильного функционирования электросетей.

График отключения света в Кировоградской области на неделю с 10 по 16 ноября включает в себя несколько населенных пунктов, где энергетики проведут плановые ремонты, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в Кировоградоблэнерго .

Работы продлятся в разные дни, а отключения электроснабжения запланированы на определенные часы.

10 ноября без электричества будут находиться потребители в Зеленом Барвинке . Обесточения запланированы на улицах Веселая, Железнодорожная, Казацкая, Товарищеская, а также в Екатериновке на Прохладной, 17. В тот же день в Александрийском обесточат часть домов по улицам Василия Симоненко, Уютная, Клубная, Озерная, Павла Кравченко и Мира. Работы будут проводить с 9:00 до 20:00.

11 числа с 8 до 18 часов энергетики будут работать в Долинском (улица Героев Украины, дома 130, 134, 136). В Александрийском с 9 до 20 часов ремонты будут продолжаться на Уютной и Павле Кравченко. Также обесточат часть Александрии (9:00 - 20:00) – жителей ул. Екатерины Билокур, Новопетровского переулка, Новопражского шоссе, Петра Болбочана, Промышленной, Поселковой и Украинских Повстанцев.

12 ноября запланированы обесточение в Счастливом (8:00-18:00). Без питания останутся ул. Луговая, Молодежная, Овнянская, Полевая, Нагорная, Шевченко, Героев Украины, Казацкая, Набережная, Перекопская, Садовая, Центральная и Школьная. Также в Александрии частично обесточат улицу 6-го Декабря, где работы будут проходить в течение дня.

14 числа электроэнергии временно не будет Александрии с 9 до 20 часов. Отключения запланированы на ул. 6-го Декабря, Ивана Гонты, Кондрата Рожнова переулка и Кропивницкого переулка.

Согласно графику отключения света в Кировоградской области на неделю с 10 по 16 ноября, все работы плановые и необходимы для обеспечения стабильного функционирования электросетей, а также повышения надежности энергоснабжения в населенных пунктах области.

