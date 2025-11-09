График отключения света в Запорожье на неделю с 10 по 16 ноября предусматривает проведение комплексного технического обслуживания сетей.

График отключения света в Запорожье на неделю с 10 по 16 ноября охватывает несколько населенных пунктов, где будут продолжаться ремонтные работы электрооборудования, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Запорожьеобдэнерго .

Плановые обесточивания запланированы ежедневно в разных селах области.

10 ноября электроснабжение будет прекращено в Веселом, Нововознесенке, Новоднепровце и Яворницком. Работы будут проходить с 09:00 до 17:00. Также в Беленьком без питания останутся части улиц Космическая, Партизанская, Грушева, Мира и Украинская. В Кушугуме обесточат улицы Жерихова, Заречная, Короткая, Лесная и Тяпкова.

11 числа отключения коснутся Подгорного, Широкого и Петропавловки. Без электричества будут объекты на улицах Мира, Луговой, Центральной и Прудовой. Ремонт продлится с 09:00 до 17:00.

12 ноября с 09:00 до 17:00 запланированы работы в Новостепнянском, Шевченковском, Новооленовке, Новоалександровке, Лежином, Приднепровском, Днепрельстане, Кушугуме и Беленьком. В Лежином обесточат дома по Луговой, Молодежной, Садовой, Центральной и Шевченко. В Приднепровском – на Набережной. В Днепре без электричества останутся улицы Октябрьская и Шевченко.

14 числа запланирован технический ремонт в Лежином и Отрадном. Выключения будут продолжаться с 09:00 до 16:00. В Лежином они коснутся Железнодорожной, Казацкой, Казачьей, Культурной, Мирной, Полевой, Привокзальной, Садовой, Степной, Центральной и Шевченко. В Отрадном – Вишневой, Профсоюзной и Шевченко.

