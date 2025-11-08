График отключения газа с 10 по 12 ноября в Житомирской области позволяет для местных жителей подготовиться к ограничениям.

График отключения газа с 10 по 12 ноября в Житомирской области предусматривает проведение плановых технических работ в нескольких населенных пунктах, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа с 10 по 12 ноября в Житомирской области поможет обеспечить стабильную работу системы в холодный сезон.

Так, 10.11.2025 газоснабжение будет ограничено в селе Горщик. Без голубого топлива временно останется дом по улице Молодежной, 1.

Кроме того, 12.11.2025 ограничение газоснабжения ожидается в селе Гранитное. Снабжение временно прекратят по адресу улица Шевченко, 27. Специалисты проведут технический осмотр и профилактику сетей.

Также технические работы коснутся деревень Сингаи и Грозине. В Сингаях 10.11 с 9:00 до 17:00 без голубого топлива останутся местные по улице Мира, 11. А в Грозино 11.11.2025 с 9:00 до 17:00 поставки прекратят по адресу Уютная, 1.

Кроме того, график отключения газа с 10 по 12 ноября в Житомирской области предусматривает проведение ремонтных мероприятий в Овруче.

Там техническое обслуживание продолжается еще с 3.11 и завершиться должно 12.11. 10.11.2025–11.11.2025 под ограничение попадет улица Тараса Шевченко, 42, а 12.11.2025 – Тараса Шевченко, 44.

Потребителей просят внимательно отнестись к временным неудобствам, ведь такие профилактические меры важны для безопасности и надежности системы. Жителям также напоминают, что нужно заранее перекрыть краны перед газовыми приборами.

