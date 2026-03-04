Заздалегідь сформовано детальні графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 5 березня.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 5 березня охоплять низку адрес через профілактичні роботи в межах регіону, пише Politeka.net.

Про це повідомили в кількох громадах регіону з посиланням на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

Заздалегідь сформовано детальні графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 5 березня. Це дозволить завчасно ознайомитися з інформацією та підготуватися до можливих тимчасових перебоїв в електропостачанні.

У Криворызькому районі будуть діяти додаткові обмеження з 08:00 до 17:00 години за такими адресами:

в селі Вільне вулиці:

Гагаріна: 1-13, 13А, 14, 14А, 15, 15А, 16, 16А, 17, 17А, 18, 19, 19А, 20, 20А, 21, 21А, 22, 22А, 23, 23А, 24-26, 26А, 27, 28;

Кузьми Скрябіна: 1-12, 12А, 14, 14А, 15-20, 20А, 21, 21А, 22-29, 29А, 30-34;

Слов'янська: 8-22;

Соборна: 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5-8, 8А, 9-25, 27-31, 33.

село Надеждівка вулиці:

Садова: 23, 24;

Шкільна: 1-5, 8-10, 14;

пров. Садовий: 12, 14, 16, 18-21, 23-37 (непарні), 37А, 39-53 (непарні).

З 08:00 до 17:00 години у місті Жовті Води проводитимуть планові роботи. У зв'язку з цим електрики не буде за адресами:

Героїв Чорнобиля: 18, 63-83 (непарні);

пров. Азовський: 2-22 (парні);

пров. Привітний: 38;

пров. Старицького: 17-29 (непарні), 30-47, 47А, 48-58;

бульвар Свободи: 54, 56, 56А, 58, 60, 62, 62/120, 64;

Березнева: 39-47 (непарні);

Героїв України: 4-12 (парні);

Івана Богуна: 73, 75;

Шахтарської Слави.

З 08:00 до 16:30 години у місті Вільногірськ пропаде світло за наступними адресами:

Центральна: 18, 20, 20А, 22, 22А, 24, 24А, 26, 27, 29, 29А, 31, 31А, 33, 35;

Віктора Варена: 28, 30, 30А, 32, 34, 36, 36А, 38, 40;

Захисників України: 12, 12А, 14, 19, 20, 22;

Юрія Устенка: 11, 13, 15, 23, 25, 27, 29;

Варена: 28, 30, 30А, 32, 32А, 34, 36, 36А, 38, 40;

Садова: 15, 17, 17А, 19, 19А, 30, 30/21, 32, 34.

У зв’язку з виконанням планових робіт з 9 до 15 години буде відключення електроенергії в селі Попасне на вулицях:

Родзянко — 1, 3, 4, 5/А, 6, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 24, 26

Шевченка — 30

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: жителів попередили про зростання цін.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області: на що різко виросли цінники в лютому 2026 року.

Як повідомляла Politeka, Субсидії для пенсіонерів в Дніпропетровській області: українцям доступна допомога, як її отримати.