Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 4 березня охоплять десятки адрес через планові роботи, повідомляє Politeka.net.
Про це повідомили в кількох громадах регіону з посиланням на «ДТЕК Дніпровські електромережі».
Заплановані заходи матимуть тимчасовий характер. Саме тому енергетики заздалегідь сформували детальні графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 4 березня. Це дозволить завчасно ознайомитися з інформацією та підготуватися до можливих тимчасових перебоїв в електропостачанні.
З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах,«ДТЕК Дніпровські електромережі». буде проводити профілактичні роботи у межах села Нововасилівка. З 08:00 до 18:00 години вимикатимуть світло на вулиці Українська.
У Криворызькому районі через планові роботи заплановані на 4 березня додаткові обмеження з 08:00 до 17:00 години за адресами:
в селі Вільне:
- Гагаріна: 1-13, 13А, 14, 14А, 15, 15А, 16, 16А, 17, 17А, 18, 19, 19А, 20, 20А, 21, 21А, 22, 22А, 23, 23А, 24-26, 26А, 27, 28;
- Кузьми Скрябіна: 1-12, 12А, 14, 14А, 15-20, 20А, 21, 21А, 22-29, 29А, 30-34;
- Слов'янська: 8-22;
- Соборна: 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5-8, 8А, 9-25, 27-31, 33.
село Лозуватка:
- вул. Набережна: 1-5;
- пров. Степовий: 1А.
У місті Жовті води з 8 до 17 години вимикатимуть електрику через планові роботи. Обмеження торкнуться таких адрес:
- Волонтерська — 62
- Івана Богуна — 70-78 (парні), 105-113 (непарні), 117, 119, 123-137 (непарні)
- Маріупольський — 2-16 (парні), 16А, 16Б, 18-24 (парні)
- Мирний — 1-5, 5А, 6-12, 14, 16
- Молодіжний — 1-6, 6А, 7-13, 15
- Привітний — 2
- Данила Нечая — 23-31, 33-48, 50-52, 54-64, 66-72 (парні)
- Зелена — 28А, 30А
- Кооперативна — 2, 8, 12
- Набережна — 36-44 (парні), 45, 47, 49-54, 56-66, 68, 70-82, 84, 86-89, 91-101 (непарні)
- Тиха — 1А
- Веселий — 1А, 2-8
- Кар'єрний — 3, 9
- Луговий — 3, 4, 6, 9, 11, 13
- Червневий — 1, 3-8, 12, 14, 18, 20, 22, 26
- Шахтарський — 1
Повідомляється також про планові роботи у місті Вільногірськ. Вимкнення діятимуть з 08:00 до 16:30 за адресами:
- Молодіжна: 16А, 18А, 19, 20, 22А, 24, 24/2;
- Віктора Варена: 13/7, 15А, 21А, 21/8;
- Юрія Устенка: 3, 5;
- Захисників України: 4, 4А, 6;
- Варена: 13, 13/7, 15, 15А, 17, 17А, 19, 21, 21А;
- Промислова: 16.
