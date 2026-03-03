Сформувано детальні графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 4 березня.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 4 березня охоплять десятки адрес через планові роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили в кількох громадах регіону з посиланням на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

Заплановані заходи матимуть тимчасовий характер. Саме тому енергетики заздалегідь сформували детальні графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 4 березня. Це дозволить завчасно ознайомитися з інформацією та підготуватися до можливих тимчасових перебоїв в електропостачанні.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах,«ДТЕК Дніпровські електромережі». буде проводити профілактичні роботи у межах села Нововасилівка. З 08:00 до 18:00 години вимикатимуть світло на вулиці Українська.

У Криворызькому районі через планові роботи заплановані на 4 березня додаткові обмеження з 08:00 до 17:00 години за адресами:

в селі Вільне:

Гагаріна: 1-13, 13А, 14, 14А, 15, 15А, 16, 16А, 17, 17А, 18, 19, 19А, 20, 20А, 21, 21А, 22, 22А, 23, 23А, 24-26, 26А, 27, 28;

Кузьми Скрябіна: 1-12, 12А, 14, 14А, 15-20, 20А, 21, 21А, 22-29, 29А, 30-34;

Слов'янська: 8-22;

Соборна: 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5-8, 8А, 9-25, 27-31, 33.

село Лозуватка:

вул. Набережна: 1-5;

пров. Степовий: 1А.

У місті Жовті води з 8 до 17 години вимикатимуть електрику через планові роботи. Обмеження торкнуться таких адрес:

Волонтерська — 62

Івана Богуна — 70-78 (парні), 105-113 (непарні), 117, 119, 123-137 (непарні)

Маріупольський — 2-16 (парні), 16А, 16Б, 18-24 (парні)

Мирний — 1-5, 5А, 6-12, 14, 16

Молодіжний — 1-6, 6А, 7-13, 15

Привітний — 2

Данила Нечая — 23-31, 33-48, 50-52, 54-64, 66-72 (парні)

Зелена — 28А, 30А

Кооперативна — 2, 8, 12

Набережна — 36-44 (парні), 45, 47, 49-54, 56-66, 68, 70-82, 84, 86-89, 91-101 (непарні)

Тиха — 1А

Веселий — 1А, 2-8

Кар'єрний — 3, 9

Луговий — 3, 4, 6, 9, 11, 13

Червневий — 1, 3-8, 12, 14, 18, 20, 22, 26

Шахтарський — 1

Повідомляється також про планові роботи у місті Вільногірськ. Вимкнення діятимуть з 08:00 до 16:30 за адресами:

Молодіжна: 16А, 18А, 19, 20, 22А, 24, 24/2;

Віктора Варена: 13/7, 15А, 21А, 21/8;

Юрія Устенка: 3, 5;

Захисників України: 4, 4А, 6;

Варена: 13, 13/7, 15, 15А, 17, 17А, 19, 21, 21А;

Промислова: 16.

