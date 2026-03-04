Із лютого набуло чинності подорожчання проїзду в Дніпропетровській області, яке стосується міжміського сполучення між Кам’янським і Дніпром, повідомляє Politeka.

Про нові тарифи оголосили перевізники, що працюють на цьому напрямку.

Маршрут до АС «Новий центр», який обслуговує компанія «Автопромінь», зріс у ціні з 60 до 80 гривень. У підприємстві пояснюють рішення підвищенням витрат на пальне, запчастини, технічне обслуговування транспорту та кадровий дефіцит.

Раніше, з 12 лютого, змінену суму встановили на рейсі №100, що сполучає залізничний вокзал Кам’янського з центральним автовокзалом Дніпра. Там квиток тепер коштує 70 гривень.

Таким чином, подорожчання проїзду в Дніпропетровській області торкнулося одразу кількох популярних напрямків. Представники компаній наголошують, що коригування дозволить зберегти регулярність відправлень і забезпечити технічну справність автобусів.

Оновлений графік із Кам’янського у будні передбачає виїзди о 06:00, 06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00 та 16:00. У вихідні транспорт курсує о 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 11:00, 14:00 і 16:00.

Із Дніпра від АС «Новий центр» у робочі дні автобуси вирушають о 08:00, 09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 та 19:00. У вихідні — о 09:00, 12:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00 і 19:00.

Пасажирам радять враховувати нові розцінки під час планування поїздок і заздалегідь перевіряти час відправлення. Місцевих жителів також закликають уточнювати деталі безпосередньо у перевізників, адже за зміни економічних умов можливе подальше коригування вартості.

Джерело

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, у Дніпропетровській області змінилися ціни на базовий кошик

Також Politeka писала про подорожчання проїзду в Дніпропетровській області

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі