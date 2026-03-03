Згідно з законом про держбюджет, частина пенсіонерів зможе отримати значні доплати в Дніпропетровській області.

Доплати для пенсіонерів в Дніпропетровській області передбачені для частини українців поважного віку, що відповідають визначеним критеріям, пише Politeka.net.

Про це йдеться у законі "Про Державний бюджет України на 2026 рік".

Йдеться про пенсіонерів, яким офіційно надано статус осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Громадяни цих категорій, які проживали на територіях радіоактивного забруднення станом на 26 квітня 1986 року або в період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року, мають право на щомісячну доплату до пенсії. У Харківській області її розмір у 2026 році становить 2 595 гривень.

Для порівняння, відповідно до статті 45 Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік», торік пенсіонери з таким статусом отримували 2 361 гривню. Таким чином, сума доплати зросла на 234 гривні.

Згідно з законом про держбюджет, доплат для пенсіонерів в Дніпропетровській області будуть позбавлені українці, які після аварії на ЧАЕС 26 квітня 1986 року переїхали з зони обов'язкового відселення або гарантованого добровільного відселення, а згодом повернулися на це місце на постійне проживання.

Також не отримають доплату громадяни, які зареєстрували своє місце проживання чи переїхали до зазначених зон уже після аварії на Чорнобильській АЕС.

Після залишення пенсіонером місця постійного проживання на вказаній території виплата також припиняється. Крім того, доплату припиняють, якщо пенсіонер працевлаштується за межами зонами радіоактивного забруднення.

Для встановлення доплати за проживання в зоні радіоактивного забруднення Пенсійний фонд України має забезпечити звірення відомостей про постійне місце проживання пенсіонера з відомостями державних реєстрів.

