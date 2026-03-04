Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області відчули жителі регіону, купуючи базові товари у великих супермаркетах.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області відображається на всіх основних категоріях товарів, повідомляє Politeka.

Про подорожчання продуктів в Дніпропетровській області свідчать дані з офіційного сайту Мінфіну.

Найбільші зміни стосуються м’ясної продукції, молочних товарів та бакалії, що вже вплинуло на щоденні витрати місцевих родин. Зокрема, свинина ошийок у лютому коштує у середньому 320,17 грн за кілограм.

У різних мережах ситуація різниться: в Auchan кілограм свинини продають по 319,90 грн, у Novus – 319,00 грн, у Metro – 332,78 грн, а у Megamarket – 309,00 грн.

Для порівняння, у січні середня ціна цього товару складала 315,21 грн, що свідчить про поступове зростання вартості м’яса у регіоні.

Сир твердий Звени Гора голандський 45% також виріс у ціні. Середня вартість на нього у лютому склала 602,15 грн за кілограм.

У Megamarket станом на 10.02.2026 сир коштував 637,50 грн, а в Metro – 566,80 грн. У січні середній цінник цієї категорії становив 539,04 грн.

Ще одним продуктом, який демонструє подорожчання у Дніпропетровській області, стала гречка. У лютому її середня вартість становить 49,85 грн за кілограм.

У Megamarket кілограм продають по 61,70 грн, у Metro – 47,90 грн, у Novus – 47,89 грн, а в Auchan – 41,90 грн. У січні середній цінник був 47,48 грн.

Фахівці пояснюють, що така ценденція до підвищення пов’язана з кількома факторами. Війна призвела до зменшення виробництва, оскільки бойові дії скоротили поголів’я худоби та птиці.

Це безпосередньо впливає на ціни на м’ясо та яйця. Логістика також стала менш вигідною через збільшення вартості транспортування та ризики доставки.

