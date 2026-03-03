Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області має системний характер і стосується одразу кількох напрямків.

Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області набуло чинності з 16 лютого та охопило міжміське сполучення між Кам’янським і Дніпром, передає Politeka.

Про зміни повідомили перевізники.

Маршрут до АС «Новий центр», який обслуговує компанія «Автопромінь», зріс у ціні з 60 до 80 гривень. У підприємстві пояснили рішення підвищенням витрат на пальне, запчастини, технічне обслуговування та дефіцитом кадрів.

Ще раніше, 12 лютого, коригування торкнулося напрямку №100, що з’єднує залізничний вокзал Кам’янського з центральним автовокзалом Дніпра. Там тариф встановили на рівні 70 гривень.

Таким чином, подорожчання проїзду в Дніпропетровській області має системний характер і стосується одразу кількох напрямків. Перевізники зазначають, що перегляд ставок дозволяє зберегти регулярність рейсів та стабільну роботу транспорту.

Оновлений графік із Кам’янського у будні передбачає відправлення о 06:00, 06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00 та 16:00. У вихідні автобуси вирушають о 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 11:00, 14:00 і 16:00.

Із Дніпра від АС «Новий центр» у робочі дні рейси виконуються о 08:00, 09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 та 19:00. У вихідні транспорт курсує о 09:00, 12:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00 і 19:00.

Представники компанії радять пасажирам враховувати нові розцінки під час планування поїздок, оскільки економічні чинники безпосередньо вплинули на формування вартості квитків. Місцевим жителям також рекомендують завчасно переглядати розклад і коригувати витрати відповідно до оновлених тарифів.

