Економічні чинники пояснюють підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області.

З початку 2026 року в Дніпропетровській області відбулося підвищення тарифів на комунальні послуги, повідомляє Politeka.

Із січня змінилися розцінки на розподіл природного газу, при цьому ціна самого палива для побутових споживачів залишилася без змін.

Експерти пояснюють, що новий рядок у платіжках відображає лише доставку газу мережами, а не вартість ресурсу. Перший етап впровадження стартував у січні, другий очікується після 1 квітня.

У середньому по країні тариф на розподіл підвищився на 76%, тоді як у Дніпропетровській області збільшення склало майже 190%. Нова ставка становить 3,66 грн за кубометр без ПДВ. Для порівняння, у різних регіонах ціна коливається від 0,65 до 3,95 грн залежно від місцевих умов.

Ціна самого газу для населення залишається на рівні 7,96 грн за кубометр і не змінюватиметься щонайменше протягом пів року після завершення воєнного стану.

Економічні чинники пояснюють підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: витрати на ремонт мереж, обслуговування обладнання та забезпечення безперебійного постачання.

Фахівці радять регулярно перевіряти нарахування та своєчасно оплачувати рахунки, щоб уникнути непорозумінь і гарантувати стабільну подачу газу.

Додатково рекомендують економно користуватися ресурсом: контролювати споживання, перевіряти герметичність приладів і оптимізувати обігрів, щоб зменшити витрати та підтримати стабільність сімейного бюджету.

Мешканцям радять уважно стежити за оновленнями тарифів і планувати платежі, щоб уникнути непередбачених труднощів.

