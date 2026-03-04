Новий графік руху поїздів у Дніпропетровській області запровадили у березні через планові ремонтні роботи на коліях, повідомляє Politeka.
Про коригування повідомили в «Укрзалізниці».
Перші зміни набрали чинності 4 березня. Потяг №6124/6123 Дніпро-Головний — Запоріжжя-1 вирушає о 14:52 та прибуває о 18:13. Рейс №6132 Запоріжжя-1 — Синельникове-1 стартує о 18:33 із прибуттям о 20:19. Електричка №6110 Дніпро-Головний — Синельникове-2 тепер відправляється о 08:05 та прибуває о 09:46.
Із 9 до 13 березня діють корективи для потяга №6173 Берестин — Дніпро-Головний. Відправлення заплановане на 14:43, проходження станції Самар-Дніпровський — о 18:01.
У цей самий період, з 10 до 13 березня, оновлено розклад рейсу №6171 Берестин — Дніпро-Головний. Він вирушає о 02:39, а через Самар-Дніпровський прямує о 06:02.
Окремо 18 та 20 березня змінено час курсування потяга №7201 Синельникове-1 — Дніпро-Головний. Відправлення відбувається о 08:15, прибуття — о 09:29.
У компанії зазначають, що новий графік руху поїздів у Дніпропетровській області пов’язаний із модернізацією інфраструктури. Пасажирам радять перевіряти актуальний розклад перед поїздкою.
Крім того, у Дніпрі запровадили обмеження для транспорту через перший етап ремонту трамвайної колії на перехресті проспекту Богдана Хмельницького та вулиці Чорних Запорожців, повідомляє Politeka.
Як уточнили у департаменті транспорту та транспортної інфраструктури міської ради, роботи розпочалися 1 березня 2026 року і триватимуть до 1 травня 2026 року. На цей період закрито правий поворот із проспекту Богдана Хмельницького на вулицю Чорних Запорожців.
Зміни стосуються як громадського, так і приватного транспорту.
