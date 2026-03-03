Із 1 березня 2026 року в Дніпрі запровадили обмеження руху транспорту через початок ремонту трамвайної інфраструктури на одному з перехресть.

Обмеження руху транспорту в Дніпрі пов’язані з першим етапом ремонту трамвайної колії на перехресті просп. Богдана Хмельницького та вул. Чорних Запорожців, повідомляє Politeka.

Про це поінформували у департаменті транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради. Роботи стартували 1 березня 2026 року і триватимуть до 1 травня 2026 року.

На час виконання ремонту перекрито правий поворот з просп. Богдана Хмельницького на вул. Чорних Запорожців. Обмеження руху в Дніпрі стосуються як громадського, так і приватного транспорту.

У міськраді пояснюють, що оновлення колії необхідне для покращення технічного стану інфраструктури та стабільнішої роботи громадського транспорту на цій ділянці.

Саме тому обмеження руху в Дніпрі стосуються однієї з важливих транспортних артерій міста. Через ремонт зміниться й схема курсування окремих маршрутів.

Тимчасово призупинять роботу трамвая № 16. Автобуси № 18, № 55 та № 151-А здійснюватимуть об’їзд через вул. Краснопільську. Кінцеву зупинку автобуса № 85 на період проведення робіт перенесли до будівлі за адресою вул. Чорних Запорожців, 2-А, біля відділення «Нова пошта».

Також кінцеву зупинку автобуса № 136-А тимчасово перенесли з вул. Інженерної на просп. Богдана Хмельницького, 123.

У департаменті зазначають, що це лише перший етап ремонту, і надалі можливі додаткові коригування проїзду. Про подальші зміни в організації роботи громадського транспорту обіцяють повідомляти окремо.

Містян закликають заздалегідь планувати свої поїздки та враховувати оновлену схему проїзду.

