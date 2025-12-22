Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области предоставляется благотворительным фондом Каритас, однако она доступна не всем пожилым украинцам, пишет Politeka.net.
Об этом идет речь на сайте организации.
Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области доступна пожилым украинцам, имеющим статус переселенца.
Благодаря проекту «Обеспечение базовых потребностей и оказанию первой психологической помощи внутренне перемещенным лицам, проживающим в местах компактного проживания в городе Днепр и пригороде», команда специалистов в течение длительного времени регулярно посещает шелтеры, чтобы поддержать самые уязвимые категории переселенцев.
Основная цель проекта заключается не только в оказании гуманитарной помощи, но и в создании условий, которые помогут людям восстановиться после пережитых событий — потери дома, разлуки с близкими, разрушение привычной мирной жизни.
При реализации инициативы был определен перечень победителей в ключевых направлениях поддержки:
- Психологическая поддержка для внутриперемещенных лиц, индивидуальные консультации со специалистами.
- Обеспечение базовых потребностей, включая предоставление сертификатов для приобретения продуктов питания, средств гигиены и медикаментов.
Эти направления воплощаются через следующие активности:
- Психологическая поддержка ВПЛ в формате индивидуальных консультаций, направленных на восстановление эмоционального равновесия, преодоление стресса и поиск личных ресурсов.
- Обеспечение базовых потребностей путем выдачи сертификатов, позволяющих переселенцам самостоятельно выбирать необходимые продукты, лекарства и средства личной гигиены.
В процессе работы команда отмечает: их миссия состоит не только в том, чтобы обеспечить людей необходимыми вещами, но прежде всего в том, чтобы помочь им вернуть чувство стабильности и веры в собственные силы. Поддержка, получаемая переселенцами, должна стать опорой на пути к восстановлению, адаптации и дальнейшему движению вперед после тяжелых потерь и испытаний, вызванных войной.
