В ходе реализации инициативы был определен перечень победителей в ключевых направлениях гуманитарной помощи для пенсионеров в Днепропетровской области.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области предоставляется благотворительным фондом Каритас, однако она доступна не всем пожилым украинцам, пишет Politeka.net.

Об этом идет речь на сайте организации.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области доступна пожилым украинцам, имеющим статус переселенца.

Благодаря проекту «Обеспечение базовых потребностей и оказанию первой психологической помощи внутренне перемещенным лицам, проживающим в местах компактного проживания в городе Днепр и пригороде», команда специалистов в течение длительного времени регулярно посещает шелтеры, чтобы поддержать самые уязвимые категории переселенцев.

Основная цель проекта заключается не только в оказании гуманитарной помощи, но и в создании условий, которые помогут людям восстановиться после пережитых событий — потери дома, разлуки с близкими, разрушение привычной мирной жизни.

При реализации инициативы был определен перечень победителей в ключевых направлениях поддержки:

Психологическая поддержка для внутриперемещенных лиц, индивидуальные консультации со специалистами.

Обеспечение базовых потребностей, включая предоставление сертификатов для приобретения продуктов питания, средств гигиены и медикаментов.

Эти направления воплощаются через следующие активности:

Психологическая поддержка ВПЛ в формате индивидуальных консультаций, направленных на восстановление эмоционального равновесия, преодоление стресса и поиск личных ресурсов.

Обеспечение базовых потребностей путем выдачи сертификатов, позволяющих переселенцам самостоятельно выбирать необходимые продукты, лекарства и средства личной гигиены.

В процессе работы команда отмечает: их миссия состоит не только в том, чтобы обеспечить людей необходимыми вещами, но прежде всего в том, чтобы помочь им вернуть чувство стабильности и веры в собственные силы. Поддержка, получаемая переселенцами, должна стать опорой на пути к восстановлению, адаптации и дальнейшему движению вперед после тяжелых потерь и испытаний, вызванных войной.

