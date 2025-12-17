З 14 грудня набрав чинності новий графік руху поїздів з Дніпра, який суттєво розширив можливості для подорожей.

«Укрзалізниця» запровадила новий графік руху поїздів із Дніпра на ключових напрямках, якими активно користуються українські пасажири, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні «Укрзалізниця» в Телеграм.

Із 14 грудня набрав чинності оновлений розклад руху поїздів, який суттєво розширив можливості як для внутрішніх, так і для міжнародних подорожей. Новий графік передбачає зручні стикувальні маршрути, що дозволяють дістатися до країн Європи лише з однією пересадкою, а також комфортно повернутися в Україну у зворотному напрямку.

У межах оновлення «Укрзалізниця» збільшила кількість міжнародних маршрутів з 11 до 17. Завдяки цьому пасажири з різних регіонів, зокрема з Дніпра, отримали ширший доступ до залізничного сполучення з містами Центральної та Західної Європи. Компанія зазначає, що нові рішення спрямовані на підвищення зручності подорожей і скорочення часу пересадок.

Одним із ключових напрямків став поїзд №119 Дніпро — Київ — Холм. Цей маршрут розглядають як зручний варіант для подальших поїздок до Варшави та Берліна. Поїзд відправляється з Дніпра о 22:55, з Києва — о 07:51, а прибуває до Холма о 17:52.

У Холмі пасажири можуть здійснити пересадку на поїзд IC 440, який прямує через Варшаву з прибуттям о 21:11 та далі до Берліна, куди він прибуває о 06:15. Такий маршрут дозволяє дістатися до столиці Німеччини з мінімальною кількістю пересадок і зручним нічним графіком.

Зворотний рух також продуманий для комфортних поїздок. Поїзд вирушає з Берліна о 20:42, прибуває до Холма о 09:26, після чого продовжує рух до Києва з прибуттям о 21:15 та до Дніпра — о 06:15.

Рейси між Холмом і Берліном, а також у зворотному напрямку, обслуговує польський перевізник PKP InterCity. «Укрзалізниця» наголошує, що новий графік руху поїздів з Дніпра:спрямований на покращення міжнародної мобільності українців і створення стабільного транспортного сполучення з європейськими країнами.

