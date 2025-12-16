Мета проєкту полягає у наданні безпечної евакуації та гуманітарної допомоги у вигляді безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області.

Про це йдеться на сайті організації "Елеос Україна".

Громадська організація «Елеос-Україна» реалізує гуманітарний проєкт під назвою «Дорога надії 2». Ініціатива спрямована на захист і всебічну підтримку цивільного населення, яке постраждало внаслідок повномасштабної війни. Проєкт охоплює як термінову допомогу, так і довгострокові заходи підтримки для людей, що опинилися у вразливому становищі.

Мета проєкту полягає у наданні безпечної евакуації та гуманітарної допомоги у вигляді безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області. Підтримка надається для осіб, що перебувають у зонах активних бойових дій або були нещодавно переміщені. Проєкт також забезпечує доступ до критично важливих послуг, які відповідають як нагальним, так і довгостроковим потребам населення.

До цільових груп, які можуть розраховувати на допомогу, належать внутрішньо переміщені особи, що отримали відповідний статус протягом останніх трьох місяців, люди похилого віку віком від 60 років, вагітні жінки, особи з інвалідністю або хронічними захворюваннями, діти віком до 5 років, а також люди без стабільного доходу, соціальних виплат чи необхідних документів.

Види допомоги, що надаються:

добровільна та безпечна евакуація;

сертифікати через які можна отримати безкоштовні продукти;

сертифікати на ліки;

ваучери на медичні послуги;

підтримка у відновленні документів;

юридичні консультації;

кейс-менеджмент та індивідуальна супровідна допомога;

інформування щодо доступних соціальних та гуманітарних послуг.

Реалізація проєкту запланована до кінця грудня 2025 року. Ініціатива впроваджується мережею «Елеос-Україна» у партнерстві з Johanniter International Assistance за фінансової підтримки Aktion Deutschland Hilft. Проєкт спрямований на забезпечення своєчасної, ефективної та комплексної допомоги цивільному населенню, яке постраждало від війни.

