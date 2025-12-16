Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області може вплинути на місячні витрати родин.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області очікується у Павлограді для послуг з вивезення сміття, повідомляє Politeka.

Місцеві компанії ТОВ «ДАЯР» та ТОВ «Еко-Комунтранс» оприлюднили відповідні пропозиції на сайті міської ради.

«Еко-Комунтранс» планує збільшити тариф для місцевих мешканців багатоповерхівок до 62,40 грн на місяць з особи, тоді як зараз він становить 49,80 гривень. Для установ, підприємств і організацій вартість вивезення твердих побутових відходів складе 1 756,68 грн за тонну та 2 413,33 грн на місяць для великогабаритних відходів. Відповідне підвищення обґрунтовують зростанням цін на товари та послуги, потребою оновити 110 контейнерів і зробити зарплату співробітників конкурентною.

ТОВ «ДАЯР» пропонує розцінки 59,70 грн на місяць з людини замість нинішніх 45,75 гривень. Підприємство зазначає, що підвищення тарифів необхідне для збільшення заробітної плати, оновлення сміттєвозів, покриття зростання вартості компослуг і товарів, а також розширення штату з додаванням посади юриста.

Зауваження та пропозиції від мешканців приймаються до 18 грудня. Для «Еко-Комунтранс» звернення можна надсилати на вул. Центральна, буд. 19, оф. 37 або на e-mail eco.komun@ukr.net, а для «ДАЯР» — на вул. Центральна, буд. 90, кв. 100 або etpm@3g.ua.

Експерти також наголошують на тому, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області може вплинути на місячні витрати родин і закликають мешканців уважно ознайомитися з новими розрахунками та подавати зауваження вчасно.

