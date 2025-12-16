Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпрі надається, як від держави так і від міжнародних організацій.

Зараз гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпрі та інших соціально незахищених категорій надаватиметься у межах державної програми «Зимова підтримка», повідомляється на офіційному сайті Кабінету міністрів.



Йдеться про одноразову грошову виплату у розмірі 6 500 гривень для громадян, які постраждали внаслідок війни або опинилися у складних життєвих обставинах.

Насамперед програма орієнтована на сім’ї з дітьми та людей, що потребують додаткового соціального захисту. Отримати кошти можуть діти під опікою чи піклуванням, неповнолітні з інвалідністю, вихованці прийомних родин і будинків сімейного типу. Також виплата передбачена для осіб з інвалідністю І групи зі статусом внутрішньо переміщених, дітей із числа ВПО, які вже мають допомогу на проживання, та малозабезпечених родин з дітьми до 18 років. Окремо в переліку — одинокі літні люди, яким призначена надбавка на догляд.

Подати заявку можна у зручний спосіб. Онлайн-формат доступний через портал або мобільний застосунок «Дія». Для тих, хто не користується цифровими сервісами, передбачене офлайн-звернення до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України. Саме ця установа відповідає за нарахування та перерахування коштів.

Гроші зараховуються або на спеціальний банківський рахунок із обмеженим режимом використання, або на Дія.Картку. Витратити отриману суму дозволено протягом 180 днів і лише на визначені потреби: одяг, взуття, лікарські засоби, медичні препарати та вітамінні комплекси.

Паралельно у регіоні діють міжнародні та благодійні ініціативи. Зокрема, грошова допомога від ООН у Дніпропетровській області доступна внутрішньо переміщеним особам із підтвердженим статусом за останні шість місяців, а також громадянам, які повернулися з-за кордону. Пріоритет надається домогосподарствам, де є діти, люди похилого віку або члени з інвалідністю. Важливо, щоб сім’я не отримувала виплати від УВКБ ООН протягом попередніх трьох місяців, а середній дохід на одну особу не перевищував 6,3 тисячі гривень.

Окремий напрямок — гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпрі, яку надає благодійна організація «Карітас». Підтримка охоплює не лише місто, а й навколишні населені пункти. Послугами користуються люди, що мешкають у власних оселях, модульних містечках, гуртожитках чи колективних центрах.

Допомога включає соціальний супровід, підтримку в побуті, прання білизни, моніторинг самопочуття, психологічні консультації та тимчасове користування реабілітаційним обладнанням. Фахівці також супроводжують підопічних до установ для оформлення документів і проходження необхідних процедур.

Таким чином, мешканці Дніпра можуть обрати гуманітарну допомога для пенсіонерів залежно від їх нагальних потреб.

