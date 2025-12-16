Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області може стати відчутним для споживачів.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області може торкнутися одного з найпопулярніших товарів споживчого кошика вже у найближчі місяці, повідомляє Politeka.net.

Йдеться про хліб та вироби з житнього борошна, ситуація з якими на внутрішньому ринку залишається напруженою. Експерти пов’язують можливі труднощі не лише з урожаєм, а й із загальними умовами виробництва.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук зазначає, що до кінця 2025 року середня вартість хлібобулочної продукції здатна зрости приблизно на 5 відсотків. Основний тиск, за його словами, формують високі витрати на електроенергію та нестача жита, яка вже відчувається в галузі.

Через проблеми в енергосистемі пекарські підприємства змушені частіше переходити на резервні джерела живлення. Використання генераторів суттєво підвищує виробничі витрати, інколи в кілька разів, що безпосередньо впливає на фінальну ціну товару.

Фахівці наголошують, що зерно становить лише близько чверті у структурі собівартості хліба. Значно більший вплив мають логістичні витрати, технічне обслуговування обладнання та кадровий дефіцит, з яким стикаються підприємства.

Окрему увагу експерти звертають на ситуацію з житом. За оцінкою спеціалістки Світового банку Оксани Руженкової, внутрішній ринок уже відчуває нестачу цієї культури, а точні прогнози на наступний рік залишаються під питанням через нестабільні погодні умови.

Жнива жита традиційно стартують наприкінці літа, однак переробники говорять про брак сировини ще до початку збору. Саме це створює ризики, за яких дефіцит продуктів у Дніпропетровській області може стати відчутним для споживачів, особливо за стабільно високого попиту.

Джерело: Главред.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпропетровській області: хто з переселенців може звернутись по допомогу.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Дніпрі: наскільки критичною є ситуація.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області: що робити, якщо виплати перестали надходити.