Людям старшого віку надають можливість обрати собі роботу для пенсіонерів у Кривому Розі, яка відповідатиме їхнім вподобанням і фізичним можливостям.

Робота для пенсіонерів у Кривому Розі передбачає стабільність, фінансову незалежність і гнучкий графік, повідомляє Politeka.

Серед актуальних вакансій для на сайті work.ua, ми знайшли кілька найпривабливіших.

До прикладу, водій таксі Uklon на авто компанії DriveMe. Робота для пенсіонерів у Кривому Розі на цій посаді дозволяє керувати авто компанії, гнучко планувати свій графік і отримувати до 65% від каси.

Компанія забезпечує технічне обслуговування автомобіля, знижки на паливо та щоденні виплати заробітної плати. Оплата становить від 25 000 до 30 000 гривень в місяць.

Ще один варіант – машиніст живильника на Південному гірничо-збагачувальному комбінаті. Тут робота для пенсіонерів у Кривому Розі передбачає спостереження за функціонуванням обладнання, регулювання подавання матеріалів у дробарки, конвеєри та грохоти, а також усунення дрібних неполадок.

Комбінат пропонує офіційне працевлаштування, стабільну зарплату понад 26 000 гривень, медичне страхування, оплачувану відпустку та можливість навчання. А програма компенсації оренди житла робить цю вакансію привабливою навіть для кандидатів з інших регіонів.

Молодші оператори і заправники АЗС ОККО теж можуть розраховувати на комфортні умови та соціальні гарантії. Працевлаштування на заправці передбачає обслуговування клієнтів, заправку автомобілів, підтримання чистоти на території станції та консультування гостей.

В ОККО обіцяють платити 12 тисяч в місяць. Додатково, працівник може отримувати чайові від клієнтів. Компанія забезпечує офіційне працевлаштування, медичне страхування, оплачувану відпустку та дружню команду, де кожен почувається потрібним.

