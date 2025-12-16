Прогноз погоди на тиждень у Дніпрі передбачає поступове потепління, помірний вітер і незначні опади.

Прогноз погоди на тиждень у Дніпрі свідчить про поступове потепління та змінну хмарність з 17 по 23 грудня, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає сайт Метеофор.

Температура коливатиметься від 0 до +7°C, напрямки повітряних потоків змінюватимуться від південно-західного до північного та південного, а опади очікуються локальні та слабкі.

Середа, 17 грудня: стовпчики термометрів покажуть +2°C. Південно-західні повітряні пориви до 3 м/с, день без істотної вологи — небо переважно ясне.

Четвер: температура знизиться до +1°C. Напрямок повітря залишиться південно-західним, швидкість поривів до 6 м/с. Опадів не прогнозується.

П’ятниця: очікується +3°C, повітря змінить напрямок на північний, пориви до 7 м/с. Легкий дощ незначний, день переважно сухий.

Субота: температура досягне +7°C. Опадів не передбачається, погода комфортна для прогулянок та активностей на вулиці.

Неділя: повітря прогріється до +3°C. Потік північний, швидкість 4 м/с, невелика волога — 0,5 мм. Хмарність може змінюватися протягом дня, але істотного впливу на пересування містом не очікується.

Понеділок: +5°C, дощові краплі 0,3 мм. Вологість трохи підвищена, варто враховувати при плануванні активностей на вулиці.

Вівторок, 23 грудня: повітря охолоне до +1°C. Потік із півдня до 7 м/с, опади мінімальні — 0,2 мм. Вітряна погода створює відчуття більшої прохолоди, тож рекомендується теплий одяг.

Швидкість повітряних поривів упродовж тижня коливатиметься від 3 до 12 м/с, а опади залишаться локальними та слабкими.

Таким чином, прогноз погоди на тиждень у Дніпрі передбачає помірне потепління, слабкі опади та комфортні умови для повсякденних справ, з урахуванням мінливої сили потоків і температури.

