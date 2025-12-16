Місцевим мешканцям радять врахувати графік відключення газу з 17 до 19 грудня в Дніпропетровській області.

Графік відключення газу з 17 до 19 грудня в Дніпропетровській області буде діяти у зв’язку з виконанням газонебезпечних робіт, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", через графік відключення газу з 17 до 19 грудня в Дніпропетровській області деякі громади тимчасово залишаться без газопостачання.

Так, у Першотравневській сільській ТГ розподіл блакитного палива буде припинено для 11 споживачів приватного сектору 18.12 з 08:00 до 16:45.

У Магдалинівській територіальній громаді роботи проводитимуться три дні поспіль: 17.12 і 18.12 з 09:00 до 16:00, а 19.12 з 09:00 до 15:00. Незручності будуть тимчасово діяти для 90 приватних споживачів та одного комунально-побутового об’єкту.

У Апостолівській територіальній громаді тимчасово не буде газопостачання для шести домогосподарств 17.12 і 18.12 з 08:30 до 16:50. У Карпівській сільській ТГ, яка охоплює найбільшу кількість споживачів, газопостачання буде припинено 17.12 з 09:00 до 16:00.

Обмеження введуть аж для 296 приватних домогосподарств, одного багатоповерхового будинку з восьми квартир та чотирьох комунально-побутових об’єктів.

Представники місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України" наголошують, що всі роботи мають плановий характер і спрямовані на безпечну експлуатацію газових мереж у майбутньому.

Мешканцям радять заздалегідь перекрити запірні пристрої перед газовими приладами та побутовими лічильниками, аби уникнути аварійних ситуацій.

Місцевим радять враховувати графік відключення газу з 17 до 19 грудня в Дніпропетровській області, щоб мінімізувати побутові незручності.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпропетровській області: хто з переселенців може звернутись по допомогу.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Дніпрі: наскільки критичною є ситуація.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області: що робити, якщо виплати перестали надходити.