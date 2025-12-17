С 14 декабря вступил в силу новый график движения поездов из Днепра, существенно расширивший возможности для путешествий.

"Укрзализныця" ввела новый график движения поездов из Днепра на ключевых направлениях, которыми активно пользуются украинские пассажиры, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении Укрзализныци в Телеграмм.

С 14 декабря вступило в силу обновленное расписание движения поездов, существенно расширившее возможности как для внутренних, так и для международных путешествий. Новый график предусматривает удобные стыковочные маршруты, позволяющие добраться в страны Европы с одной пересадкой, а также комфортно вернуться в Украину в обратном направлении.

В рамках обновления "Укрзализныця" увеличила количество международных маршрутов с 11 до 17. Благодаря этому пассажиры из разных регионов, в частности из Днепра, получили более широкий доступ к железнодорожному сообщению с городами Центральной и Западной Европы. Компания отмечает, что новые решения направлены на повышение удобства поездок и сокращение времени пересадок.

Одним из ключевых направлений стал экспресс №119 Днепр – Киев – Холм. Этот маршрут рассматривают как удобный вариант для дальнейших поездок в Варшаву и Берлин. Он отправляется в 22:55, из Киева - в 07:51, а прибывает в Холм в 17:52.

В Холме пассажиры могут осуществить пересадку на поезд IC 440, который следует через Варшаву с прибытием в 21:11 и далее в Берлин, куда он прибывает в 06:15. Такой маршрут позволяет добраться до столицы Германии с минимальным количеством пересадок и удобным ночным графиком.

Обратное движение также продумано для комфортных поездок. Поезд отправляется из Берлина в 20:42, прибывает в Холм в 09:26, после чего продолжает движение в Киев с прибытием в 21:15 и в Днепр — в 06:15.

Рейсы между Холмом и Берлином, а также обратно, обслуживает польский перевозчик PKP InterCity. «Укрзализныця» отмечает, что новый график движения поездов из Днепра направлен на улучшение международной мобильности украинцев и создание стабильного транспортного сообщения с европейскими странами.

