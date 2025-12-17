"Укрзализныця" ввела новый график движения поездов из Днепра на ключевых направлениях, которыми активно пользуются украинские пассажиры, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится в сообщении Укрзализныци в Телеграмм.
С 14 декабря вступило в силу обновленное расписание движения поездов, существенно расширившее возможности как для внутренних, так и для международных путешествий. Новый график предусматривает удобные стыковочные маршруты, позволяющие добраться в страны Европы с одной пересадкой, а также комфортно вернуться в Украину в обратном направлении.
В рамках обновления "Укрзализныця" увеличила количество международных маршрутов с 11 до 17. Благодаря этому пассажиры из разных регионов, в частности из Днепра, получили более широкий доступ к железнодорожному сообщению с городами Центральной и Западной Европы. Компания отмечает, что новые решения направлены на повышение удобства поездок и сокращение времени пересадок.
Одним из ключевых направлений стал экспресс №119 Днепр – Киев – Холм. Этот маршрут рассматривают как удобный вариант для дальнейших поездок в Варшаву и Берлин. Он отправляется в 22:55, из Киева - в 07:51, а прибывает в Холм в 17:52.
В Холме пассажиры могут осуществить пересадку на поезд IC 440, который следует через Варшаву с прибытием в 21:11 и далее в Берлин, куда он прибывает в 06:15. Такой маршрут позволяет добраться до столицы Германии с минимальным количеством пересадок и удобным ночным графиком.
Обратное движение также продумано для комфортных поездок. Поезд отправляется из Берлина в 20:42, прибывает в Холм в 09:26, после чего продолжает движение в Киев с прибытием в 21:15 и в Днепр — в 06:15.
Рейсы между Холмом и Берлином, а также обратно, обслуживает польский перевозчик PKP InterCity. «Укрзализныця» отмечает, что новый график движения поездов из Днепра направлен на улучшение международной мобильности украинцев и создание стабильного транспортного сообщения с европейскими странами.
