Графік відключення світла у Дніпропетровській області на 17 грудня допоможе мешканцям ефективно організувати день та уникнути неприємних ситуацій.

Графік відключення світла у Дніпропетровській області на 17 грудня оприлюднили для мешканців Дніпра та районів області, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає ПрАТ "ПЕЕМ ЦЕК".

Планові роботи проводитимуться з 08:00 до 17:00 у місті та прилеглих територіях.

У Дніпрі відключення торкнеться вулиць Академіка Янгеля (35–59, непарні), Енергетична (2А, 7, 9, 9А, 9Д, 11), Івана Франка (26–40 парні, 41–57 непарні), Матроська (28–42 парні, 43–48, 50, 52), Молодіжна (9, 11–34), Новокримська (50–56 парні, 56А, 58), Софіївська (10, 12), провулок Ключовий (1, 3, 5), проспект Богдана Хмельницького (50–60 парні, 60А, 62–70 парні) та тупик Будівельний (2–6, 6А, 7, 8, 10–12).

У Дніпровському районі електропостачання тимчасово зникне в селі Орільське, на вулиці Шкільній, будинок 53Г.

У Криворізькому районі вимкнення заплановане для міста Кривий Ріг на вулиці Генерала Безручка, 43, та проспекті Перемоги, 37 і 37А.

Мешканцям радять підготувати резервні джерела світла, зарядити мобільні пристрої та спланувати побутові справи з урахуванням запланованих робіт. Також корисно підготувати запаси води й продуктів, що не потребують холодильника, а тим, хто користується медичними приладами, слід заздалегідь забезпечити альтернативне живлення.

Жителям радять слідкувати за офіційними повідомленнями енергокомпанії, щоб оперативно дізнаватися про можливі зміни.

Рекомендується заздалегідь підготувати ліхтарі, батарейки та зарядні пристрої, щоб мінімізувати незручності під час знеструмлення.

