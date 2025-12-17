Подорожчання продуктів у Кривому Розі останнім часом відчутно впливає на бюджет мешканців міста, свідчать дані спостережень за ринком продовольства, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає портал Мінфін.

Пшоно 1 кг в середньому коштує 31,40 грн. У Megamarket його продають за 32,20, Metro — 32,50, Auchan пропонує 29,50. Порівняно з листопадом, середня вартість зросла на 1 грн, що демонструє поступове подорожчання доступних круп. Манка та інші крупи показують схожу тенденцію, що свідчить про загальне підвищення вартості бакалійних товарів.

На ринку овочів відчутно подорожчання. Кілограм помідорів сорту «Сливка» коштує 167,65 гривень у середньому. Megamarket встановив ціну на рівні 186,30, Novus — 149, а Metro пропонує 120,93. За листопад середня вартість була 133,91, отже приріст перевищив 28 гривень. Таке різке зростання пов’язують із сезонними факторами та логістичними витратами. Буряк, навпаки, майже стабільний — 10,20 кг у середньому, з коливаннями між магазинами від 6,90 до 16,20.

Серед молочних товарів відзначається підвищення на молоко та сметану. Молоко «Простонаше» 1% (900 мл) коштує 55,52 грн, при цьому у Metro — 58,24, Megamarket — 52,80. Зростання за місяць склало 1,46. Сметана «Президент» 15% (350 гр) подорожчала до 54,19. У Metro її ціна — 56,68, Novus — 55,99 грн, Auchan — 49,90, що на 1,93 більше, ніж у листопаді. Масло «Селянське» 72,5% (200 гр) також показує підвищення середньої вартості до 120,23, зростання за місяць — 2,18.

Подорожчання продуктів у Кривому Розі відбувається поступово, проте стійко. Причинами називають сезонні коливання, підвищення логістичних витрат та зміни попиту. Споживачам радять планувати закупівлі заздалегідь, порівнювати ціни між мережами та звертати увагу на акції.

