Денежная помощь для ВПЛ в Кривом Роге позволяет для уязвимых групп населения закрыть вопрос аренды жилья на определенный период.

Денежная помощь для ВПЛ в Кривом Роге предоставляется по программе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, сообщает Politeka.

Как информируют организаторы, денежная помощь для ВПЛ в Кривом Роге рассчитана на внутренне перемещенных лиц из уязвимых категорий, ныне проживающих на территории Днепропетровской области и не имеющих возможности самостоятельно покрывать расходы на жилье.

Денежная помощь для ВПЛ в Кривом Роге предусматривает компенсацию части расходов на аренду жилья для людей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны и после этого получили статус внутренне перемещенных лиц.

Речь идет о поддержке семей, официально ставших переселенцами после 24 февраля 2022 года и пытающихся адаптироваться к жизни в новой общине. Программа рассчитана на шесть месяцев и имеет четкое условие.

Заявители должны иметь реалистичный план дальнейшего обеспечения дохода после завершения периода поддержки. Это может быть трудоустройство или открытие собственного дела.

Подать запрос на участие могут переселенцы, которые проживают в местах временного размещения из официального перечня, находятся в помещениях, не предназначенных для длительного проживания и могут быть расформированы, проживают в модульных городках, снимают жилье с плохими условиями или оказались под угрозой выселения из арендованного дома.

Организаторы сообщают, что консультация и запись проходят исключительно в порядке живой очереди без предварительной телефонной записи. После достижения максимального количества людей, которых могут проработать специалисты, прием прекращают.

