Для тех, кто находится на заслуженном отдыхе и ищет возможность трудоустроиться, появились новые предложения для пенсионеров в Днепре.

Работа для пенсионеров в Днепре предусматривает разные направления и уровни зарплаты, от комфортных магазинов до логистических предприятий, сообщает Politeka.

Мы проанализировали объявление на сайте work.ua, чтобы найти самые актуальные вакансии.

Так, предприятие ООО «Мир Трейдинг» объявило набор на должность водителя-экспедитора. Работа для пенсионеров в Днепре на этой позиции подразумевает доставку товаров по городу и области, работу с документами и поддержку авто в надлежащем состоянии.

Опыт не обязателен, достаточно иметь водительскую категорию «В», «С» или «С1». Требования простые: аккуратность, ответственность, отсутствие вредных привычек. График: со вторника по субботу с 07:00 до 17:00, официальное оформление и своевременная зарплата от 28 000 до 30 000 гривен.

Следует также обратить внимание на вакансию в сети VARUS. Продавец-консультант имеет возможность получать от 16 300 до 18 000. А комфортные условия и официальное трудоустройство делают эту позицию еще более привлекательной.

Для тех, кто готов к физической активности, Генезис-Украина Инжиниринг предлагает должность грузчика-комплектовщика на склад готовой продукции.

Обязанности включают комплектование заказов по накладным и погрузочно-разгрузочным работам. Зарплата на уровне 24 000–26 000 гривен, возможно проживание на территории и доставка на работу.

Работа для пенсионеров в логистических компаниях позволяет сочетать финансовую стабильность с физической активностью и контролем над собственным графиком.

