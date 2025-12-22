Дефицит продукта в Днепропетровской области и других регионов возник из-за значительного сокращения сырья.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области и других регионов Украины наблюдается на товаре, который любят многие украинцы, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

Наблюдается существенный рост цен на сало, остающийся одним из самых популярных продуктов среди населения. Средняя стоимость килограмма этого продукта уже превышает 200 гривен, в то время как премиальные сорта стоят еще дороже.

По данным официальной статистики по сравнению с сентябрем в октябре средняя цена килограмма сала выросла на 6,6% и составляет 206,81 грн/кг, тогда как в сентябре она составляла 194,04 грн/кг. В годовом исчислении подорожание еще более ощутимо – на 26,2% больше, чем в октябре 2024 года, когда средняя цена продукта составляла 163,89 грн/кг. Однако реальные цены на рынке сегодня значительно превышают официальные данные.

В декабре стоимость сала продолжает расти. Самые дешевые сорта продаются за 150–200 грн/кг, тогда как премиальные варианты могут стоить 600–700 гривен/кг. Например, известное "генеральское" с мясными прослоями предлагают более 600 гривен/кг, а некоторые премиальные сорта в супермаркетах превышают 700 грн/кг.

Эксперты указывают на несколько причин стремительного роста цен. Основная дефицит этого продукта в Днепропетровской области и других регионов, который возник из-за значительного сокращения поголовья свиней. Война и нестабильные условия содержания животных существенно ограничили создание.

Кроме того, сокращение поголовья свиней частично связано со вспышками африканской чумы свиней (АЧС) в разных регионах, что также повлияло на объем производства.

Не менее важным фактором является удорожание содержания животных. Производители вынуждены тратить больше на энергоносители, комбикорма и хранение продукции, что непосредственно отражается на конечной стоимости сала для потребителей.

Все это привело к резкому повышению стоимости сала на украинском рынке, и, по прогнозам экспертов, тенденция к дальнейшему росту стоимости может сохраняться в ближайшие месяцы.

Источник: AgroReview.

