У Дніпропетровській області зафіксували дефіцит хліба через недостатній урожай жита, повідомляють експерти, повідомляє Politeka.

Цю інформацію озвучив фахівець Родіон Рибчинський під час форуму у межах виставки Agro2Food.

За його словами, країні доведеться значно збільшити імпортні поставки жита, адже власне виробництво не покриває потреби. Це створює дефіцит хліба у Дніпропетровській області та інших регіонах, впливаючи на внутрішній ринок і формуючи додатковий ціновий тиск.

Причина нестачі криється в небажанні фермерів засівати великі площі цією культурою. Хоч посіви озимого жита на сезон 2026 року зросли приблизно на 5%, цього недостатньо для повного покриття дефіциту. Рибчинський підкреслив, що осіння посівна не здатна компенсувати браку продукції.

Галузеві асоціації «Борошномели України» та «Всеукраїнська асоціація пекарів» ще минулого літа зазначали, що країна вже кілька сезонів поспіль стикається з браком житнього борошна. Виробники уникають цієї культури через нижчу врожайність — близько 40 ц/га проти 60 ц/га у пшениці — та відсутність помітного експортного попиту, оскільки культура переважно потрібна на внутрішньому ринку.

Експерти радять фермерам звернути увагу на потенційну вигідність вирощування в умовах обмеженого експорту зернових. Рибчинський зазначив, що ціни на зерно значно зросли: якщо у 2024 році тонна коштувала 6–7 тис. грн, то в травні 2025-го — вже 12–14.

Вартість українського житнього борошна досягла 18 тис. грн за тонну, тоді як продукт із імпортного зерна коштує близько 20 тис. грн. Для порівняння, торік у травні борошно оцінювалося приблизно у 10.

Фахівці застерігають, що подорожчання може змусити деякі хлібопекарські підприємства тимчасово або повністю зупинити виробництво житнього хліба, що посилює проблему дефіциту.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові: щоб отримати допомогу, потрібно виконати одну умову.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: ПФУ надає виплати на харчування, кому доступні.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: українцям приготували нові виплати.