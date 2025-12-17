Людям старшего возраста предоставляют возможность выбрать себе работу для пенсионеров в Кривом Роге, которая будет отвечать их предпочтениям и физическим возможностям.

Работа для пенсионеров в Кривом Роге подразумевает стабильность, финансовую независимость и гибкий график, сообщает Politeka.

Среди актуальных вакансий на сайте work.ua, мы нашли несколько самых привлекательных.

К примеру, водитель такси Uklon на авто компании DriveMe. Работа для пенсионеров в Кривом Роге в этой должности позволяет управлять авто компании, гибко планировать свой график и получать до 65% от кассы.

Компания обеспечивает техническое обслуживание автомобиля, скидки на топливо и ежедневные выплаты заработной платы. Оплата составляет от 25000 до 30000 гривен в месяц.

Еще один вариант – машинист питателя на Южном горно-обогатительном комбинате. Здесь работа для пенсионеров в Кривом Роге предусматривает наблюдение за функционированием оборудования, регулирование подачи материалов в дробилки, конвейеры и грохоты, а также устранение мелких неполадок.

Комбинат предлагает официальное трудоустройство, стабильную зарплату более 26 000 гривен, медицинское страхование, оплачиваемый отпуск и возможность обучения. А программа компенсации аренды жилья делает эту вакансию привлекательной даже для кандидатов из других регионов.

Младшие операторы и заправщики АЗС ОККО могут рассчитывать на комфортные условия и социальные гарантии. Трудоустройство на заправке подразумевает обслуживание клиентов, заправку автомобилей, поддержание чистоты на территории станции и консультирование гостей.

В ОККО обещают платить 12 тысяч в месяц. Дополнительно работник может получать чаевые от клиентов. Компания обеспечивает официальное трудоустройство, медицинское страхование, оплачиваемый отпуск и дружескую команду, где каждый чувствует себя нужным.

