Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Кривому Розі стане відчутною підтримкою в період опалювального сезону 2025/2026.

Уряд продовжив програму «Тепла зима» завдяки якій надається грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Кривому Розі, повідомляє Politeka.

Держава спрямує одноразову виплату у розмірі 6 500 гривень на одне домогосподарство, щоб допомогти найуразливішим категоріям громадян пройти зиму без критичних втрат для сімейного бюджету.

Загальна сума видатків на ці потреби може перевищити 4,3 мільярда гривень, а грошову допомогогу для ВПО та пенсіонерів у Кривому Розі нададуть приблизно 660 тисячам родин по всій країні.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Кривому Розі залишатиметься цільовою. Як і торік, кошти не видаватимуться у вигляді готівки, а матимуть чітке соціальне призначення.

Основний акцент держава робить на тих, хто взимку потребує найбільшої підтримки. Передусім ідеться про дітей із малозабезпечених сімей, з родин внутрішньо переміщених осіб, а також дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.

Підтримка поширюється і на сиріт та малюків з інвалідністю, які виховуються у прийомних сім’ях або дитячих будинках сімейного типу. Окрему увагу приділено вразливим дорослим, зокрема переселенцям з інвалідністю першої групи та одиноким літнім людям, які отримують надбавку на догляд.

Механізм нарахування коштів максимально простий, без зайвої бюрократії. Тим, хто вже перебуває на обліку та отримує відповідні види соціальної допомоги, не потрібно подавати додаткові заяви чи відвідувати установи.

Виплата у розмірі 6 500 гривень автоматично надходитиме голові домогосподарства від Міністерства соціальної політики на спеціальний соціальний рахунок або на віртуальну картку “Дія.Картка”.

