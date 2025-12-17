Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Кривом Роге станет ощутимой поддержкой в ​​период отопительного сезона 2025/2026.

Правительство продолжило программу «Теплая зима», благодаря которой предоставляется денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Кривом Роге, сообщает Politeka.

Государство направит единовременную выплату в размере 6 500 гривен на одно домохозяйство, чтобы помочь самым уязвимым категориям граждан пройти зиму без критических потерь для семейного бюджета.

Общая сумма расходов на эти нужды может превысить 4,3 миллиарда гривен, а денежную помощь для ВПЛ и пенсионеров в Кривом Роге предоставит примерно 660 тысяч семей по всей стране.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Кривом Роге будет оставаться целевой. Как и в прошлом году, средства не будут выдаваться в виде наличных денег, а будут иметь четкое социальное назначение.

Основной акцент государство делает на тех, кто зимой нуждается в наибольшей поддержке. Прежде всего речь идет о детях из малообеспеченных семей, из семей внутренне перемещенных лиц, а также о детях, над которыми установлена ​​опека или попечительство.

Поддержка распространяется и на сирот и детей с инвалидностью, которые воспитываются в приемных семьях или детских домах семейного типа. Отдельное внимание уделено уязвимым взрослым, в частности, переселенцам с инвалидностью первой группы и одиноким пожилым людям, получающим надбавку по уходу.

Механизм начисления средств очень прост, без излишней бюрократии. Тем, кто уже состоит на учете и получает соответствующие виды социальной помощи, не нужно подавать дополнительные заявления или посещать учреждения.

Выплата в размере 6 500 гривен будет автоматически поступать главе домохозяйства от Министерства социальной политики на специальный социальный счет или на виртуальную карточку “Дія.Картка”.

