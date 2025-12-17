Поточний прогноз погоди у Дніпрі на 18 грудня виглядає значно м’якшим на тлі історичних показників.

Прогноз погоди у Дніпрі на 18 грудня свідчить про відносно теплий зимовий день без опадів і з переважною хмарністю, повідомляє Politeka.

Інформацію про це українцям, які проживають у Дніпрі, надає сайт Синоптик.

За інформацією метеоспостережень, суттєвих змін атмосферних умов протягом доби не очікується.

У нічні години температура триматиметься в межах +2…+3 градусів, при цьому відчуття прохолоди посилюватиме підвищена вологість. У ранковий період показники залишаться стабільними, а ближче до обіду повітря прогріється до +6…+7. У вечірній час значення поступово знизяться до +5.

Атмосферний тиск протягом дня коливатиметься від 756 до 758 мм рт. ст., що відповідає сезонній нормі. Вологість залишатиметься високою — понад 80%, через що погода може здаватися сирою. Вітер очікується помірний, зі швидкістю до 3–4 м/с, без різких поривів. Ймовірність опадів мінімальна.

Сонце зійде о 07:27, захід очікується о 15:45, тож світловий день буде коротким. За багаторічними даними, 18 грудня у місті фіксували як рекордне тепло до +10 градусів, так і сильні морози до -21. Поточний Прогноз погоди у Дніпрі на 18 грудня виглядає значно м’якшим на тлі історичних показників.

За народними прикметами, у цей день звертали увагу на поведінку диму: рівний стовп вважали ознакою швидкого похолодання, а притиснутий до землі — передвісником снігу. Сильні пориви, за спостереженнями, могли сигналізувати про затяжну вітряну погоду наприкінці місяця.

Загалом погодні умови залишатимуться сприятливими для пересування містом і не створюватимуть додаткових ризиків для повсякденних справ.

