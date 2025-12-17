Текущий прогноз погоды в Днепре на 18 декабря выглядит гораздо более мягким на фоне исторических показателей.

Прогноз погоды в Днепре на 18 декабря свидетельствует об относительно тёплом зимнем дне без осадков и с облачностью, сообщает Politeka.

Информацию об этом украинцам, проживающим в Днепре, дает сайт Синоптик .

По информации метеонаблюдений, существенных изменений атмосферных условий в течение суток не ожидается.

В ночные часы температура будет держаться в пределах +2…+3 градуса, при этом ощущение прохлады будет усиливать повышенная влажность. В утренний период показатели останутся стабильными, а ближе к обеду воздух прогреется до +6…+7. В вечернее время значения постепенно снизятся до +5.

Атмосферное давление в течение дня будет колебаться от 756 до 758 мм рт. ст., что соответствует сезонной норме. Влажность остается высокой — более 80%, из-за чего погода может казаться сырой. Ветер ожидается умеренный, со скоростью 3-4 м/с, без резких порывов. Вероятность осадков минимальна.

Солнце взойдет в 07:27, заход ожидается в 15:45, так что световой день будет коротким. По многолетним данным, 18 декабря в городе фиксировались как рекордное тепло до +10 градусов, так и сильные морозы до -21. Текущий Прогноз погоды в Днепре на 18 декабря выглядит гораздо более мягким на фоне исторических показателей.

По народным приметам, в этот день обращалось внимание на поведение дыма: ровный столб считали признаком быстрого похолодания, а прижатый к земле - предвестником снега. Сильные порывы, по наблюдениям, могли сигнализировать о затяжной ветреной погоде в конце месяца.

В целом, погодные условия будут оставаться благоприятными для передвижения по городу и не будут создавать дополнительных рисков для повседневных дел.

